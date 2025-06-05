Гутцайт сказав, що НОК може зробити у ситуації зі скандалом навколо Федерації гімнастики

Президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт поділився думками про ситуацію, яка склалася в українській спортивній гімнастиці, зокрема, припустив, що в такому випадку можуть зробити НОК спільно з Міністерством молоді та спорту.

Свою думку він висловив у інтерв'ю Tribuna.com.

"Ми можемо висловлювати свою думку. Я вважаю, що нам потрібно об'єднатися разом з Міністерством і все ж таки прийняти якесь рішення, щоби команда могла спокійно готуватися. Тому що там є й молоді спортсмени, на яких ми розраховуємо на майбутніх Олімпіадах. Можливо, вже й у Лос-Анджелесі.

Нам потрібно разом це питання розглянути й зробити все можливе для спортсменів і тренерів. Я хочу ще раз зосередити на цих словах – заради спортсменів і тренерів", – наголосив Гутцайт.

6 травня стало відомо, що Федерація гімнастики України вирішила не відправляти головного тренера чоловічої збірної Геннадія Сартинського на чемпіонат Європи, де мали б виступати українські гімнасти.

Проте спортсмени обурилися таким рішенням ФГУ та оголосили, що вони бойкотуватимуть змагання, звинувативши в цьому віцепрезидентку Федерації Стеллу Захарову, яка "системно руйнує чоловічу гімнастику України зсередини".

Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації. А Захарова в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" звинуватила Олега Верняєва в організації бойкоту збірної України.