Північна Македонія – Бельгія: де та коли дивитися матч кваліфікації ЧС-2026

Збірна Бельгіє зіграє з Північною Македонією в межах поєдинку відбіркового етапу чемпіонату світу-2026.

Матч відбудеться у п'ятницю, 6 червня, на стадіоні "Тоше Проескі" в Скоп'є. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

У березні Північна Македонія зіграла два матчі у кваліфікації до ЧС-2026, де розписала мирову із Вельсом та переграла Ліхтенштейн.

Бельгія своєю чергою грала зі збірною Україною у стикових матчах за збереження прописки в елітному дивізіоні Ліги націй. Перший поєдинок підопічні Сергія Реброва виграли з рахунком 3:1, проте в матчі-відповіді поступилися 3:0 та залишилися в Лізі B.