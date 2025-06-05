Гутцайт: Незрозуміло, для чого Захарова повернулася в спортивну гімнастику

Глава Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт поділився своєю думкою щодо конфлікту віцепрезидентки Української федерації спортивної гімнастики Стелли Захарової з головним тренером чоловічої збірної Геннадієм Сартинським.

Слова Гутцайта наводить Трибуна.

"Для мене особисто незрозуміло, чому, як та для чого Стелла Захарова повернулася в спортивну гімнастику. До цього часу спортивна гімнастика багато років спокійно працювала та напрацьовувала команду, результати. Команда була реально конкурентоспроможною. Я хочу за це подякувати головному тренеру Геннадію Сартинському. Молодь підростала, все було нормально. Допоки ми не побачили повернення у федерацію Стелли Захарової", – заявив Гутцайт.

На думку президента НОК України, діяльність Захарової носить виключно деструктивний характер.

"Я вже неодноразово казав – вона повернулася не для того, щоб щось створювати та робити команду сильною, а щоб робити якусь помсту спортсменам та заслуженому тренеру України Сартинському, який багато років життя віддав на підготовку наших спортсменів. І, як ми бачимо, нічого доброго з цього не виходить".

Нагадаємо, на початку травня чоловіча збірна України хотіла бойкотувати чемпіонат Європи через усунення головного тренера команди Геннадія Сартинського, у якого був конфлікт із Захаровою. Сам Сартинський вважає, що його відсторонили від чемпіонату Європи, бо він не піддається впливу з боку Федерації.

Сьогодні, 5 червня, Захарова негативно відреагувала на інтерв’ю, яке дали Сартинський, Олег Верняєв і Назар Чепурний Чемпіону.