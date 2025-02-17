Хрестовий похід Ломаченка, агенти Кремля та корисні ідіоти

19 лютого дворазовому олімпійському чемпіону виповнюється 37 років.

Своє 37-річчя Василь Ломаченко зустрічає в ролі чинного чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF (Міжнародна боксерська федерація). Його спортивна кар’єра наближається до логічного завершення і мало хто зараз зможе спрогнозувати, що чекає на уродженця Білгород-Дністровського в житті поза рингом.

Хрестовий похід Ломаченка

У своєму інстаграмі (зараз у Василя 2,2 млн підписників, причому чимало з США) Ломаченко тривалий час репостить наративи від РПЦ та УПЦ Московського патріархату.

"Безбожники думають, що перемогли", – так Василь відреагував на прийняття законопроєкту про заборону УПЦ.

Уже багато років Ломаченко є радикальним прихильником УПЦ МП. Належність до пастви УПЦ МП перетворила Ломаченка з українця, який ще в юнацькі роки на міжнародних змаганнях перед боями традиційно дарував кожному своєму супернику синьо-жовтий прапорець, на закостенілого малороса. Міського божевільного. І, як це не сумно визнавати, навіть повномасштабне російське вторгнення не змінило порядок денний.

Василь Ломаченко

"Вася – проєкт його тата, – розповідає Чемпіону людина, яка добре знайома з родиною Ломаченків. – Від батька сину передалося багато спільних рис характеру. Чимало позитивних. Наприклад, уже в 9-10 років Вася бігав кроси нарівні з дорослими. Пам’ятаю, як ми бігали до Шабо – села в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Підтягувався до 200 разів – в декілька кіл. Батько йому руки до перекладини прив’язував – страхував, щоб не зісковзували. Міг проводити по 2-3 бої на день – з функціоналом буде все добре з дитинства. Анатолій Миколайович робив акцент на фізику та витривалість. Ломаченко-молодший швидко став трудоголіком, а потім і видатним спортсменом. Цього не відняти. Але як людина він – я краще промовчу. Якщо ти поділяєш його думки та погляди – він з тобою. Якщо ні – припиняє будь-яке спілкування. В цьому плані копіює свого батька. Факт, що зараз Василя на повну використовують в релігійній площині. Він став агентом Кремля через незнання, сам цього не розуміючи. Твердолобий Вася впевнений, що у своїх ганебних постах в інстаграм б’ється за віру, за правду, за церкву. Як в середньовіччі лицарі в хресних походах".

Стало відомо, хто зробив релігійну "прошивку" Ломаченку

На кого схожий Ломаченко

В історії українських земель було чимало схожих прецедентів.

Зараз важко повірити, але 110 років тому, під час І Світової війни на заході України, значна частина якого тоді належала Австро-Угорщині, теж була популярна москвофільська риторика (!). До цього вона десятиріччями відчайдушно розганялась місцевими осередками РПЦ та щедро фінансувалася Російською імперією. Наративи були ті самі, що й у наш час. До початку війни – про один народ.

А після початку попи давали пастві вже більш відверті настанови:

"Виходьте на пагорби й чекайте російську імператорську армію! Братній народ нашої православної віри прийде і всіх вас звільнить!"

Зараз Ломаченко схожий на "москвофілів" Галичини початку 20-го сторіччя. Тих самих в абсолютній більшості неграмотних українських селян, які в 1914 році виходили на пагорби й дивилися, чи не йде російська імператорська армія дарувати їм довгоочікувані свободу та щастя. Адже їм про це сказали в церкві.

Проте за підсумками Галицької битви 1915 року, коли російська імператорська армія захопила Львів та Чернівці, москвофілів на Львівщині та Буковині стало значно менше. Місяці, які українці-русини провели в окупації, дали їм можливість усвідомити, що таке "руський мир".

Ломаченко цього, схоже, й досі не усвідомив. Хоча вже минули майже три роки повномасштабного вторгнення. З іншого боку, бізнес-проєкти Василя багато що пояснюють нам.

Ломаченко інвестував гроші в російську компанію. Її власник був довіреною особою Путіна на виборах

Ломаченко і бокс

Туманні перспективи боксера з українським паспортом і в рингу.

Свій останній бій Василь провів понад 9 місяців тому. Дворазовий олімпійський чемпіон в травні 2024-го в Австралії на класі переміг місцевого улюбленця Джорджа Камбососа-молодшого. Але годинник продовжує цокати. Ломаченку вже час захищати чемпіонський титул. А він досі не визначився, чи буде продовжувати свою професійну боксерську кар’єру. Вочевидь це рішення залежить від його мотивації та стану здоров’я.

Пригадую, як навесні 2019 року я мав цікавий діалог з Володимиром Кличком стосовно його можливого повернення в ринг. На той час 44-річний Кличко відповів гранично відверто:

"Чи хочу я повернутися в ринг? Хочу. Чи хочу вийти на матч-реванш з Тайсоном Ф’юрі? Хочу. Чи хочу я повертатися в тренувальний табір, де на мене чекають фізичні навантаження на межі людських можливостей? Не хочу!".

Незабаром ми дізнаємося, чи є мотивація та можливість повернутися в ринг у Василя Ломаченка.