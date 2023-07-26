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Лапін: Сподіваємося, Усик отримає можливість стати першим, хто нокаутує Фʼюрі

Лапін прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 09:40 198 0
Лапін: Сподіваємося, Усик отримає можливість стати першим, хто нокаутує Фʼюрі
Фото - Getty Images
#Лапін, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBC Тайсона Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) уникає бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів директор команди українця Сергій Лапін.

"Якщо ви запитаєте про бій з Фʼюрі в Саудівській Аравії в грудні, мені здається, що Тайсон продовжує ухилятися від Усика. Наскільки розумію, майже всі боксери - Вайлдер, Джошуа та Усик - погодилися на найбільший бій в історії боксу, тоді як Фʼюрі продовжує налякано тікати.

Ми сподіваємося, поєдинок Усик - Фʼюрі відбудеться. Сподіваємося, Усик отримає можливість стати першим, хто нокаутує Фʼюрі. Але зараз ми повністю зосереджені на захисті наших титулів проти Дюбуа. Ми поважаємо Дюбуа - єдиного надважковаговика Воррена, який не загубив свої яйця", - сказав Лапін.

Нагадаємо, чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) поб'ється з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).  Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.

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