Лапін: Сподіваємося, Усик отримає можливість стати першим, хто нокаутує Фʼюрі

Володар поясу WBC Тайсона Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) уникає бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів директор команди українця Сергій Лапін.

"Якщо ви запитаєте про бій з Фʼюрі в Саудівській Аравії в грудні, мені здається, що Тайсон продовжує ухилятися від Усика. Наскільки розумію, майже всі боксери - Вайлдер, Джошуа та Усик - погодилися на найбільший бій в історії боксу, тоді як Фʼюрі продовжує налякано тікати.

Ми сподіваємося, поєдинок Усик - Фʼюрі відбудеться. Сподіваємося, Усик отримає можливість стати першим, хто нокаутує Фʼюрі. Але зараз ми повністю зосереджені на захисті наших титулів проти Дюбуа. Ми поважаємо Дюбуа - єдиного надважковаговика Воррена, який не загубив свої яйця", - сказав Лапін.