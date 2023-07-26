Лапін: Сподіваємося, Усик отримає можливість стати першим, хто нокаутує Фʼюрі

Джерело - tribuna.com.
Володар поясу WBC Тайсона Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) уникає бою проти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це розповів директор команди українця Сергій Лапін.
"Якщо ви запитаєте про бій з Фʼюрі в Саудівській Аравії в грудні, мені здається, що Тайсон продовжує ухилятися від Усика. Наскільки розумію, майже всі боксери - Вайлдер, Джошуа та Усик - погодилися на найбільший бій в історії боксу, тоді як Фʼюрі продовжує налякано тікати.
Ми сподіваємося, поєдинок Усик - Фʼюрі відбудеться. Сподіваємося, Усик отримає можливість стати першим, хто нокаутує Фʼюрі. Але зараз ми повністю зосереджені на захисті наших титулів проти Дюбуа. Ми поважаємо Дюбуа - єдиного надважковаговика Воррена, який не загубив свої яйця", - сказав Лапін.
Нагадаємо, чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) поб'ється з Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО). Поєдинок відбудеться 26 серпня у Вроцлаві.