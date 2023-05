Хейні: Арум, стара дупа, проспав весь бій з Ломаченком

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) відреагував на слова Боба Арума, який сказав Василю Ломаченку (17-3, 11 КО) "вибач, ти легко виграв цей бій".

Про це американець написав у Твіттері.

Bob old ass was sleep all fight.. I took a look at him between rounds 😴