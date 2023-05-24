Хейні: Арум, стара дупа, проспав весь бій з Ломаченком

Хейні прокоментував на слова Боба Арума, який підтримав Василя Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Девін Хейні (30-0, 15 КО) відреагував на слова Боба Арума, який сказав Василю Ломаченку (17-3, 11 КО) "вибач, ти легко виграв цей бій".

Про це американець написав у Твіттері.

"Боб, стара дупа, проспав весь бій. Дивився на нього між раундами", - написав Хейні.

Bob old ass was sleep all fight.. I took a look at him between rounds 😴 — Devin Haney (@Realdevinhaney) May 23, 2023

Раніше Хейні переміг Ломаченка одноголосним рішенням суддів - 116-112, 115-113, 115-113.

Пізніше менеджер Ломаченка заявив, що команда подасть апеляцію щодо поразки від Хейні.

Нагадаємо Ломаченко після бою дав волю емоціям і розплакався.

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