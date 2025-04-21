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"Божевільний" помер: пішов у засвіти легендарний аргентинський голкіпер

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 09:23
Божевільний помер: пішов у засвіти легендарний аргентинський голкіпер
Уго Орландо Гатті
Boca Juniors

На 81-му році життя помер відомий аргентинський голкіпер Уго Орландо Гатті.

Про це повідомила пресслужба CONMEBOL, а також клуби, за які він виступав.

Уго мав прізвисько "Божевільний" через свій відчайдушний та агресивний стиль гри.

Виступав за Атланту (Буенос-Айрес), Рівер Плейт, Хімнасію (Ла-Плата), Уніон Санта-Фе, а з 1976 до 1988 року був гравцем Бока Хуніорс. Завершив кар'єру в 44-річному віці.

Гатті відіграв 765 поєдинків у чемпіонаті Аргентини і є рекордсменом ліги за цим показником. У 1982 році його було визнано найкращим гравцем року місцевої ліги.

За національну збірну відіграв 18 матчів. Був у складі команди на ЧС-1966, але на поле Уго не виходив.

У складі Бока Хуніорс воротар чотири рази ставав чемпіоном Аргентини і двічі вигравав Кубок Лібертадорес.

Після завершення кар'єру був автором колоном у кількох виданнях, а також експертом на різних ТБ-шоу.

Нагадаємо, пішов з життя колишній воротар Емполі, Ювентуса та молодіжної збірної Італії Джуліо Драго.

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