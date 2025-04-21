"Божевільний" помер: пішов у засвіти легендарний аргентинський голкіпер
На 81-му році життя помер відомий аргентинський голкіпер Уго Орландо Гатті.
Про це повідомила пресслужба CONMEBOL, а також клуби, за які він виступав.
Уго мав прізвисько "Божевільний" через свій відчайдушний та агресивний стиль гри.
Виступав за Атланту (Буенос-Айрес), Рівер Плейт, Хімнасію (Ла-Плата), Уніон Санта-Фе, а з 1976 до 1988 року був гравцем Бока Хуніорс. Завершив кар'єру в 44-річному віці.
Гатті відіграв 765 поєдинків у чемпіонаті Аргентини і є рекордсменом ліги за цим показником. У 1982 році його було визнано найкращим гравцем року місцевої ліги.
За національну збірну відіграв 18 матчів. Був у складі команди на ЧС-1966, але на поле Уго не виходив.
У складі Бока Хуніорс воротар чотири рази ставав чемпіоном Аргентини і двічі вигравав Кубок Лібертадорес.
Після завершення кар'єру був автором колоном у кількох виданнях, а також експертом на різних ТБ-шоу.
Нагадаємо, пішов з життя колишній воротар Емполі, Ювентуса та молодіжної збірної Італії Джуліо Драго.