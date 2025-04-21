НБА оголосила фіналістів на індивідуальні нагороди сезону
Національна баскетбольна асоціація назвала трійки фіналістів на індивідуальні нагороди сезону 2024/25.
НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка
MVP (Most Valuable Player)
Найцінніший гравець
- Янніс Антетукомбо (Мілвокі Бакс);
- Шай Гілджес Александер (Оклахома-Сіті Тандер);
- Нікола Йокич (Денвер Наггетс).
Йокич – триразовий володар нагороди найціннішому гравцеві (2021, 2022, 2024).
Антетукомбо двічі володів нагородою. У 2019 та 2020 роках.
Шай Гілджес Александер – торішній фіналіст.
На думку фахівців і букмекерів, нагороду отримає лідер Оклахоми.
Defensive Player of the year
Найкращий захисник
- Дайсон Деніелс (Атланта Гокс);
- Дреймонд Грін (Голден Стейт Ворріорз);
- Еван Моблі (Клівленд Кавальєрс).
Грін отримував нагороду у 2016 році. 35-річний гравець "Ворріорз" може стати найстарішим її володарем. До речі, саме Грін є фаворитом на нагороду.
Новачок року
- Стефон Касл (Сан-Антоніо Сперз);
- Заххарі Різаше (Атланта Гокс);
- Джайлен Веллс (Мемфіс Грізліс).
Касла було обрано на торішньому драфті під 4 номером. У дебютному сезоні захисник набирав 14,7 очка, робив 3,7 підбирання та віддавав 4,1 асиста, при майже 27 хвилинах на паркеті.
Заххарі Різаше – перший номер драфту-2024. У середньому проводив на майданчику 24,6 хвилини: 12,6 очка, 3,6 підбирання та 1,2 асиста.
Джайлен Веллс у "регулярці" набирав 10,4 очка, збирав 3,4 підбирання та робив 1,7 передачі.
Clutch player
Найкращий гравець у клатчах (останні 5 хвилин матчу з різницею у рахунку не більше 5 очок)
- Джайлен Брансон (Нью-Йорк Нікс);
- Ентоні Едвардс (Міннесота Тімбервулвз);
- Нікола Йокич.
Most improved player
Баскетболіст, який досяг найбільшого прогресу
- Кейд Каннінгем (Детройт Пістонс);
- Дайсон Деніелс (Атланта Гокс);
- Івіца Зубац (Лос-Анджелес Кліпперс).
Тренер року
- Кенні Аткінсон (Клівленд Кавальєрс);
- Джей Бі Бікерстафф (Детройт Пістонс);
- Іме Удока (Х'юстон Рокетс).
Х'юстон посів друге місце в Західній конференції та вперше з сезону 2018/20 пробився у плейоф.
Клівленд став найкращою командою Сходу з найвищим атакувальним рейтингом та є одним із головних фаворитів на чемпіонський титул.
Детройт уперше з 2019 року та вчетверте з сезону 2008/09 вийшов у плейоф.