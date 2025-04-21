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НБА оголосила фіналістів на індивідуальні нагороди сезону

Андрій Твердохліб — 21 квітня 2025, 07:55
НБА оголосила фіналістів на індивідуальні нагороди сезону
Шай Гілджес Александер – головний фаворит на MVP сезону
Getty Images

Національна баскетбольна асоціація назвала трійки фіналістів на індивідуальні нагороди сезону 2024/25.

НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка

MVP (Most Valuable Player)

Найцінніший гравець

  1. Янніс Антетукомбо (Мілвокі Бакс);
  2. Шай Гілджес Александер (Оклахома-Сіті Тандер);
  3. Нікола Йокич (Денвер Наггетс).

Йокич – триразовий володар нагороди найціннішому гравцеві (2021, 2022, 2024).

Антетукомбо двічі володів нагородою. У 2019 та 2020 роках.

Шай Гілджес Александер – торішній фіналіст.

На думку фахівців і букмекерів, нагороду отримає лідер Оклахоми.

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Defensive Player of the year

Найкращий захисник

  1. Дайсон Деніелс (Атланта Гокс);
  2. Дреймонд Грін (Голден Стейт Ворріорз);
  3. Еван Моблі (Клівленд Кавальєрс).

Грін отримував нагороду у 2016 році. 35-річний гравець "Ворріорз" може стати найстарішим її володарем. До речі, саме Грін є фаворитом на нагороду.

Новачок року

  1. Стефон Касл (Сан-Антоніо Сперз);
  2. Заххарі Різаше (Атланта Гокс);
  3. Джайлен Веллс (Мемфіс Грізліс).

Касла було обрано на торішньому драфті під 4 номером. У дебютному сезоні захисник набирав 14,7 очка, робив 3,7 підбирання та віддавав 4,1 асиста, при майже 27 хвилинах на паркеті.

Заххарі Різаше – перший номер драфту-2024. У середньому проводив на майданчику 24,6 хвилини: 12,6 очка, 3,6 підбирання та 1,2 асиста.

Джайлен Веллс у "регулярці" набирав 10,4 очка, збирав 3,4 підбирання та робив 1,7 передачі.

Clutch player

Найкращий гравець у клатчах (останні 5 хвилин матчу з різницею у рахунку не більше 5 очок)

  1. Джайлен Брансон (Нью-Йорк Нікс);
  2. Ентоні Едвардс (Міннесота Тімбервулвз);
  3. Нікола Йокич.

Most improved player

Баскетболіст, який досяг найбільшого прогресу

  1. Кейд Каннінгем (Детройт Пістонс);
  2. Дайсон Деніелс (Атланта Гокс);
  3. Івіца Зубац (Лос-Анджелес Кліпперс).

Тренер року

  1. Кенні Аткінсон (Клівленд Кавальєрс);
  2. Джей Бі Бікерстафф (Детройт Пістонс);
  3. Іме Удока (Х'юстон Рокетс).

Х'юстон посів друге місце в Західній конференції та вперше з сезону 2018/20 пробився у плейоф.

Клівленд став найкращою командою Сходу з найвищим атакувальним рейтингом та є одним із головних фаворитів на чемпіонський титул.

Детройт уперше з 2019 року та вчетверте з сезону 2008/09 вийшов у плейоф.

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