НБА оголосила фіналістів на індивідуальні нагороди сезону

Національна баскетбольна асоціація назвала трійки фіналістів на індивідуальні нагороди сезону 2024/25.

НБА. Плейоф-2025. Розклад матчів, турнірна сітка

MVP (Most Valuable Player)

Найцінніший гравець

Янніс Антетукомбо (Мілвокі Бакс); Шай Гілджес Александер (Оклахома-Сіті Тандер); Нікола Йокич (Денвер Наггетс).

Йокич – триразовий володар нагороди найціннішому гравцеві (2021, 2022, 2024).

Антетукомбо двічі володів нагородою. У 2019 та 2020 роках.

Шай Гілджес Александер – торішній фіналіст.

На думку фахівців і букмекерів, нагороду отримає лідер Оклахоми.

Defensive Player of the year

Найкращий захисник

Дайсон Деніелс (Атланта Гокс); Дреймонд Грін (Голден Стейт Ворріорз); Еван Моблі (Клівленд Кавальєрс).

Грін отримував нагороду у 2016 році. 35-річний гравець "Ворріорз" може стати найстарішим її володарем. До речі, саме Грін є фаворитом на нагороду.

Новачок року

Стефон Касл (Сан-Антоніо Сперз); Заххарі Різаше (Атланта Гокс); Джайлен Веллс (Мемфіс Грізліс).

Касла було обрано на торішньому драфті під 4 номером. У дебютному сезоні захисник набирав 14,7 очка, робив 3,7 підбирання та віддавав 4,1 асиста, при майже 27 хвилинах на паркеті.

Заххарі Різаше – перший номер драфту-2024. У середньому проводив на майданчику 24,6 хвилини: 12,6 очка, 3,6 підбирання та 1,2 асиста.

Джайлен Веллс у "регулярці" набирав 10,4 очка, збирав 3,4 підбирання та робив 1,7 передачі.

Clutch player

Найкращий гравець у клатчах (останні 5 хвилин матчу з різницею у рахунку не більше 5 очок)

Джайлен Брансон (Нью-Йорк Нікс); Ентоні Едвардс (Міннесота Тімбервулвз); Нікола Йокич.

Most improved player

Баскетболіст, який досяг найбільшого прогресу

Кейд Каннінгем (Детройт Пістонс); Дайсон Деніелс (Атланта Гокс); Івіца Зубац (Лос-Анджелес Кліпперс).

Тренер року

Кенні Аткінсон (Клівленд Кавальєрс); Джей Бі Бікерстафф (Детройт Пістонс); Іме Удока (Х'юстон Рокетс).

Х'юстон посів друге місце в Західній конференції та вперше з сезону 2018/20 пробився у плейоф.

Клівленд став найкращою командою Сходу з найвищим атакувальним рейтингом та є одним із головних фаворитів на чемпіонський титул.

Детройт уперше з 2019 року та вчетверте з сезону 2008/09 вийшов у плейоф.