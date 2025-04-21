Збірна України зіграє з Данією у 2 турі чемпіонату світу

Сьогодні, 21 квітня, збірна України U-18 проведе другий матч у межах чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA.

Суперником буде збірна Данії. І "синьо-жовті", і сьогоднішній опонент вдало розпочали виступи.

Підопічні Олександра Бобкіна розгромили збірну Угорщини. Данія в результативному поєдинку була сильніше за Австрію (5:3).

Хокей – чемпіонат світу-2025. Дивізіон IA

2 тур, 21 квітня

13:30 Україна U-18 – Данія U-18

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Напередодні жіноча збірна України розгромила Гонконг в матчі чемпіонату світу.