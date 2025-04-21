Збірна України зіграє з Данією у 2 турі чемпіонату світу
ФХУ
Сьогодні, 21 квітня, збірна України U-18 проведе другий матч у межах чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA.
Суперником буде збірна Данії. І "синьо-жовті", і сьогоднішній опонент вдало розпочали виступи.
Підопічні Олександра Бобкіна розгромили збірну Угорщини. Данія в результативному поєдинку була сильніше за Австрію (5:3).
Хокей – чемпіонат світу-2025. Дивізіон IA
2 тур, 21 квітня
13:30 Україна U-18 – Данія U-18
Напередодні жіноча збірна України розгромила Гонконг в матчі чемпіонату світу.