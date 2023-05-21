Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:45 5236 7
Клімас: Ми подамо апеляцію щодо поразки Ломаченка від Хейні
Сьогодні 09:09 1006 2
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 09:02 50980
Поганяла по корту 6-ту ракетку світу: фантастичні розіграші Ангеліни Калініної у фіналі Мастерса в Римі - ВІДЕО
Сьогодні 08:54 824
Ломаченко: Я у гарній формі, побачимося наступного разу
Сьогодні 08:54 347
Ломаченко розплакався після поразки від Хейні: з'явилось емоційне відео
Сьогодні 08:30 1766 1
Хейні - Ломаченко: відеозапис бою
Сьогодні 08:23 1068
Долю бою Ломаченко - Хейні вирішили удари по корпусу, в американця космічна перевага
Сьогодні 08:19 903
Ломаченко - Хейні: Як це було
Сьогодні 07:44 23682 4
Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт
Сьогодні 07:19 7303
Прямі трансляції

Клімас: Ми подамо апеляцію щодо поразки Ломаченка від Хейні

Сьогодні 09:09 1006 2
Клімас: Ми подамо апеляцію щодо поразки Ломаченка від Хейні
#Василь Ломаченко, #Аарон Ремзі, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Команда Василя Ломаченка подаватиме апеляцію на рішення суддів щодо поразки в поєдинку з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні.

Про це заявив менеджер боксера Егіс Клімас.

"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для іншої команди Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо.

Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути. 

Підрахунок очок був просто шаленим. Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми це просто так не залишимо.

Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію. Можливо, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути", - сказав Клімас.

Нагадаємо, що Ломаченко програв Хейні одноголосним рішенням суддів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 14464 5
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 17032
Ломаченко - Хейні: Як це було Ломаченко - Хейні: Як це було 23682 4
Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні 8374 2
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15149
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 50980
Рекомендуємо
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 260192 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 207965
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 86114 3
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35856
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29640
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 43839