Клімас: Ми подамо апеляцію щодо поразки Ломаченка від Хейні

Команда Василя Ломаченка подаватиме апеляцію на рішення суддів щодо поразки в поєдинку з абсолютним чемпіоном у легкій вазі Девіном Хейні.

Про це заявив менеджер боксера Егіс Клімас.

"Це найбільше пограбування серед білого дня. Для іншої команди Різдво настало влітку. Ми це просто так не залишимо.

Я гарантую, що ми подаватимемо протест. Правосуддя має бути.

Підрахунок очок був просто шаленим. Судді не розуміли, як важко працюють бійці, щоб опинитися тут. І бути пограбованим таким чином? Це неприйнятно. Ми це просто так не залишимо.

Ми будемо йти до кінця та подавати апеляцію. Можливо, ми не виграємо, але ми маємо показати, що правосуддя повинне бути", - сказав Клімас.