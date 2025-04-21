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Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР

Станіслав Матусевич — 21 квітня 2025, 08:35
Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР
Віталій Сачко
ФТУ

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 21 квітня.

З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер.

На друге місце піднявся переможець грунтового турніру серії АТР 500 у Мюнхені німець Александр Звєрєв. Третім тепер іде іспанець Карлос Алькарас, який програв фінал у Барселоні данцю Хольгеру Руне. Сам Руне піднявся на 9 позицію з 13-ї, трохи посунувши Даніїла Медведєва.

Віталій Сачко минулого тижня не грав, проте додав три позиції. Перша ракетка України тепер 253-й.

Олег Приходько втратив одразу 20 позицій, в інших українців зміни мінімальні.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 930 очок;
  2. (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 085;
  3. (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 050;
  4. (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 115;
  5. (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 120;
  6. (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 820;
  7. (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 585;
  8. (8). Андрєй Рубльов (-) – 3 530;
  9. (13). Хольгер Руне (Данія) – 3 480;
  10. (9). Даніїл Медведєв (-) – 3 290;

...

253 (256). Віталій Сачко (Україна) – 218;
345 (325). Олег Приходько (Україна) – 147;
351 (351). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;
457 (452). Вадим Урсу (Україна) – 98;
474 (475). Олексій Крутих (Україна) – 92;
498 (494). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 81.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України в оновленому рейтинг-листі WTA.

В'ячеслав Бєлінський Звєрєв Віталій Сачко Олександр Овчаренко Яннік Сіннер Олексій Крутих Карлос Алькарас Вадим Урсу Олег Приходько Рейтинг ATP Хольгер Руне

В'ячеслав Бєлінський

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