Сачко залишається першою ракеткою України в оновленому рейтингу АТР

Асоціація тенісистів-професіоналів ATP оновила рейтинг спортсменів станом на 21 квітня.

З великим відривом продовжує лідирувати дискваліфікований на 3 місяці по допінговій справі Яннік Сіннер.

На друге місце піднявся переможець грунтового турніру серії АТР 500 у Мюнхені німець Александр Звєрєв. Третім тепер іде іспанець Карлос Алькарас, який програв фінал у Барселоні данцю Хольгеру Руне. Сам Руне піднявся на 9 позицію з 13-ї, трохи посунувши Даніїла Медведєва.

Віталій Сачко минулого тижня не грав, проте додав три позиції. Перша ракетка України тепер 253-й.

Олег Приходько втратив одразу 20 позицій, в інших українців зміни мінімальні.

Рейтинг ATP:

(1). Яннік Сіннер (Італія) – 9 930 очок; (3). Александр Звєрєв (Німеччина) – 8 085; (2). Карлос Алькарас (Іспанія) – 8 050; (4). Тейлор Фрітц (США) – 5 115; (5). Новак Джокович (Сербія) – 4 120; (6). Джек Дрейпер (Велика Британія) – 3 820; (7). Алекс де Мінор (Австралія) – 3 585; (8). Андрєй Рубльов (-) – 3 530; (13). Хольгер Руне (Данія) – 3 480; (9). Даніїл Медведєв (-) – 3 290;

...

253 (256). Віталій Сачко (Україна) – 218;

345 (325). Олег Приходько (Україна) – 147;

351 (351). Олександр Овчаренко (Україна) – 142;

457 (452). Вадим Урсу (Україна) – 98;

474 (475). Олексій Крутих (Україна) – 92;

498 (494). В'ячеслав Бєлінський (Україна) – 81.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна залишається першою ракеткою України в оновленому рейтинг-листі WTA.