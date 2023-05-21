Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:45 3459 6
Ломаченко розплакався після поразки від Хейні: з'явилось емоційне відео
Сьогодні 08:30 6
Хейні - Ломаченко: відео бою
Сьогодні 08:23 167
Долю бою Ломаченко - Хейні вирішили удари по корпусу, в американця космічна перевага
Сьогодні 08:19 213
Ломаченко - Хейні: Як це було
Сьогодні 07:44 22139 4
Ломаченко поступається Хейні після 6 раундів, - експерт
Сьогодні 07:19 6132
Ломаченко пробігся на тлі прапора України перед боєм проти Хейні - ВІДЕО
Сьогодні 06:19 1377
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 06:06 15001
Ломаченко з упевненим виглядом приїхав на бій проти Хейні
Сьогодні 05:00 941
Калініна не змогла дограти фінал у Римі через травму
Сьогодні 03:59 481
Прямі трансляції

Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу

Сьогодні 07:45 3459 6
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-3-0, 11 КО) програв бій за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі американцю Девіну Хейні (30-0-0, 15 КО).

Усі судді віддали перевагу американському боксеру -  116-112, 115-113, 115-113.

Долю поєдинку вирішила перша половина - Хейні забрав кілька раундів, інші - 50/50.

У першому раунді ніхто не форсував подій, трохи активнішим був американець, але завершилась трихвилинка потужною атакою Ломаченка.

Далі боксери почергово атакували - Хейні більше працював по корпусу, Лома - по голові.

У 10-му раунді Ломаченко активізувався, провів потужну серію та змусив Хенйі піти в глухий захист. 11-й також пройшов за відчутної переваги Василя, однак до нокдауна справа не дійшла...

Останній раунд знову за Ломаченком. Загалом же бій був рівним.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 50435
Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні 8182 2
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 16026
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15001
Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу Ломаченко - Хейні: усе про бій за абсолютного чемпіона світу 13995 5
Ломаченко - Хейні: Як це було Ломаченко - Хейні: Як це було 22139 4
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1595
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 18238
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35894 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 113899
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4832
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46575 2