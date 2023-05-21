Джерело - Чемпіон.
Василь Ломаченко (17-3-0, 11 КО) програв бій за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі американцю Девіну Хейні (30-0-0, 15 КО).
Усі судді віддали перевагу американському боксеру - 116-112, 115-113, 115-113.
Долю поєдинку вирішила перша половина - Хейні забрав кілька раундів, інші - 50/50.
У першому раунді ніхто не форсував подій, трохи активнішим був американець, але завершилась трихвилинка потужною атакою Ломаченка.
Далі боксери почергово атакували - Хейні більше працював по корпусу, Лома - по голові.
У 10-му раунді Ломаченко активізувався, провів потужну серію та змусив Хенйі піти в глухий захист. 11-й також пройшов за відчутної переваги Василя, однак до нокдауна справа не дійшла...
Останній раунд знову за Ломаченком. Загалом же бій був рівним.
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