Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко (17-3-0, 11 КО) програв бій за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі американцю Девіну Хейні (30-0-0, 15 КО).

Усі судді віддали перевагу американському боксеру - 116-112, 115-113, 115-113.

Долю поєдинку вирішила перша половина - Хейні забрав кілька раундів, інші - 50/50.

У першому раунді ніхто не форсував подій, трохи активнішим був американець, але завершилась трихвилинка потужною атакою Ломаченка.

Далі боксери почергово атакували - Хейні більше працював по корпусу, Лома - по голові.

У 10-му раунді Ломаченко активізувався, провів потужну серію та змусив Хенйі піти в глухий захист. 11-й також пройшов за відчутної переваги Василя, однак до нокдауна справа не дійшла...

Останній раунд знову за Ломаченком. Загалом же бій був рівним.

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