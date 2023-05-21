Програш у бою за абсолюта дуже боляче вдарив по амбіціях Василя

Джерело - Top Rank Boxing.

Василь Ломаченко дав волю емоціям після програного поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу (IBF, WBA Super, WBC, WBO) в легкій вазі американцю Девіну Хейні.

Камери вихопили боксера, який сидить у розпачі й не знає, що сказати.

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Нагадаємо, перед боєм Ломаченко розповідав, що здобуття абсолюта є його мрією.

До речі, стало відомо, що саме вирішило долю поєдинку.

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