Керр став лише сьомим тренером в історії НБА з унікальною кількістю перемог у матчах плейоф

Наставник Голден Стейт Стів Керр здобув свою 100 перемогу в плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Сталося це завдяки перемозі Ворріорз над Рокетс у першому матчі першого раунду плейоф Західної конференції.

Стів наздогнав легендарного Ларрі Брауна.

Congrats to Steve Kerr of the @warriors for reaching 100 career playoff wins and moving into 6th on the all-time playoff COACHING WINS list!#NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/XKoVZqtoSc — NBA (@NBA) April 21, 2025

Лідером серед тренерів є Філ Джексон, на рахунку якого неймовірні 229 тріумфів. До трійки найкращих також входять Пет Райлі (171) та Грегг Попович (170).

Наступні місця за фахівцями, які ще працюють. Док Ріверс має 113 перемог і йде четвертим, а Ерік Споельстра відстає від нього на три вікторії.

Нагадаємо, НБА оголосила фіналістів на індивідуальні нагороди сезону.