Магучіх і Левченко стартують у Діамантовій лізі. Оліслагерс і Паттерсон – серед конкуренток
Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх візьме участь у першому етапі Діамантової ліги, який пройде в китайському місті Сямень 26-27 квітня.
Відповідну інформацію опублікувала пресслужба турніру.
Україну також буде представляти Юлія Левченко. Ірина Геращенко, ймовірно, пропустить велику частину сезону через вагітність.
Серед учасників головні конкурентки Ярослави останніх років – австралійки Нікола Оліслагерс і Елеонор Паттерсон.
Зазначимо, що відсутні сербка Ангеліни Топич та шведка Енгла Нільссон – призерки ЧЄ-2025 у приміщенні.
Нагадаємо, останнім стартом для Магучіх був ЧС-2025 у приміщенні. Там Ярослава здобула бронзову медаль, поступившись Оліслагерс і Паттерсон. Напевно, українка могла б виступити краще, але під час турніру вона відчувала дискомфорт у нозі.
Тиждень тому Ярослава анонсувала своє повернення до офіційних змагань.