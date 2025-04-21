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Магучіх і Левченко стартують у Діамантовій лізі. Оліслагерс і Паттерсон – серед конкуренток

Руслан Травкін — 21 квітня 2025, 08:50
Магучіх і Левченко стартують у Діамантовій лізі. Оліслагерс і Паттерсон – серед конкуренток
Ірина Геращенко, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко
facebook.com/banskobystrickalatka

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх візьме участь у першому етапі Діамантової ліги, який пройде в китайському місті Сямень 26-27 квітня.

Відповідну інформацію опублікувала пресслужба турніру.

Україну також буде представляти Юлія Левченко. Ірина Геращенко, ймовірно, пропустить велику частину сезону через вагітність.

Серед учасників головні конкурентки Ярослави останніх років – австралійки Нікола Оліслагерс і Елеонор Паттерсон.

Зазначимо, що відсутні сербка Ангеліни Топич та шведка Енгла Нільссонпризерки ЧЄ-2025 у приміщенні.

Нагадаємо, останнім стартом для Магучіх був ЧС-2025 у приміщенні. Там Ярослава здобула бронзову медаль, поступившись Оліслагерс і Паттерсон. Напевно, українка могла б виступити краще, але під час турніру вона відчувала дискомфорт у нозі.

Тиждень тому Ярослава анонсувала своє повернення до офіційних змагань.

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