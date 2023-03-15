Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна

Джерело - Чемпіон.

Очільник Міжнародної боксерської асоціації Умар Кремльов змінював прізвище.

Про це розповів мер Києва та колишній чемпіон у надважкій вазі Віталій Кличко.

"З одного боку це дуже погано, хлопці не беруть участь в турнірах, отже вони не отримують достатньо досвіду. Чим більше практики, тим краще, але ще раз хочу сказати, що IBA зараз стала політичним інструментом в руках росіян. Вона має ганебну репутацію".

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"IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна, Кремльов - не справжнє прізвище. Я вважаю, що спорт, який має велику силу, він повинен бути прикладом того, коли чемпіони показують, що вони люди чесні, відкриті, принципові".

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