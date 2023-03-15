Кличко: IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна

Джерело - Чемпіон.
Очільник Міжнародної боксерської асоціації Умар Кремльов змінював прізвище.
Про це розповів мер Києва та колишній чемпіон у надважкій вазі Віталій Кличко.
"З одного боку це дуже погано, хлопці не беруть участь в турнірах, отже вони не отримують достатньо досвіду. Чим більше практики, тим краще, але ще раз хочу сказати, що IBA зараз стала політичним інструментом в руках росіян. Вона має ганебну репутацію".
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"IBA очолює людина, яка змінила своє прізвище, щоб бути ближче до Путіна, Кремльов - не справжнє прізвище. Я вважаю, що спорт, який має велику силу, він повинен бути прикладом того, коли чемпіони показують, що вони люди чесні, відкриті, принципові".
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"По-перше, в цьому випадку, переконаний в тому, що наші спортсмени і спортсмени інших країн, прийняли правильне рішення не брати участі в змаганнях, де виступають російські і білоруські спортсмени. По-друге, зараз стоїть питання чи буде представлений бокс під егідою IBA в програмі Олімпійських ігор", - сказав Кличко.