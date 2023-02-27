Норвегія бойкотуватиме ЧС з боксу через участь росіян та білорусів

Чергова країна бойкотує ЧС з боксу через допуск росіян та білорусів

Збірна Норвегії з боксу бойкотуватиме чемпіонат світу через участь у ньому команд Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Норвезька боксерська асоціація.

Норвежці вирішили не брати участь у чемпіонатах світу та інших турнірах, що проводяться під егідою IBA (Міжнародної боксерської асоціації), на які будуть допущені російські та білоруські спортсмени.

Актуально: МОК: IBA не братиме участі в олімпійській кваліфікації

Рішення бойкотувати турніри стосується не лише норвезьких боксерів, а й суддів та офіційних осіб з цієї країни.

IBA, президентом якої ж росіянин Умар Кремльов, дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на чемпіонаті світу під власними прапорами. Після цього про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Польща, Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди.

Жіночий ЧС з боксу відбудеться з 15 до 31 березня в Індії, чоловічий - з 1 до 14 травня в Узбекистані.

Раніше повідомлялося, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян.