Норвегія бойкотуватиме ЧС з боксу через участь росіян та білорусів

Джерело - boksing.nо.
Збірна Норвегії з боксу бойкотуватиме чемпіонат світу через участь у ньому команд Росії та Білорусі.
Про це повідомляє Норвезька боксерська асоціація.
Норвежці вирішили не брати участь у чемпіонатах світу та інших турнірах, що проводяться під егідою IBA (Міжнародної боксерської асоціації), на які будуть допущені російські та білоруські спортсмени.
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Рішення бойкотувати турніри стосується не лише норвезьких боксерів, а й суддів та офіційних осіб з цієї країни.
IBA, президентом якої ж росіянин Умар Кремльов, дозволила представникам Росії та Білорусі виступати на чемпіонаті світу під власними прапорами. Після цього про бойкот ЧС-2023 оголосили США, Польща, Ірландія, Чехія, Велика Британія, Канада, Швеція та Нідерланди.
Жіночий ЧС з боксу відбудеться з 15 до 31 березня в Індії, чоловічий - з 1 до 14 травня в Узбекистані.
Раніше повідомлялося, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу через допуск росіян.