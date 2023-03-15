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Кремльов: Ми, боксери, кажемо, що спорт вищий за політику

Сьогодні 13:40 86 0
Кремльов: Ми, боксери, кажемо, що спорт вищий за політику
#Умар Кремльов

Джерело - Tribuna.com.

Росіянин Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, відреагував на рішення низки країн бойкотувати майбутній чемпіонат світу з боксу.

Відповідне інтерв'ю він дав порталу Legalbet.

"Ми як Міжнародна асоціація боксу обстоюємо свою незалежність, нам не треба диктувати, ми самі розберемося в себе. Ми закликаємо позбавитися тих людей, які намагаються зруйнувати ту культуру спорту, яка готувалася і створювалася сотні років. Щоб тих людей, які намагаються зруйнувати це, не було, щоби ці шакали не знаходилися".

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"Спорт - це культура та цінності, які робилися роками, коли починається спорт, закінчуються всі конфлікти. Ми, боксери, кажемо, що спорт, особливо бокс, вищий за політику. Коли починається бокс, закінчуються всі конфлікти, всі сварки", - сказав Кремльов.

Чемпіонати світу бойкотуватимуть США, Ірландія, Швеція, Канада, Польща, Чехія, Велика Британія, Нідерланди, Швейцарія, Норвегія та Україна. 

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