Кремльов: Ми, боксери, кажемо, що спорт вищий за політику

Росіянин Умар Кремльов, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію, відреагував на рішення низки країн бойкотувати майбутній чемпіонат світу з боксу.

Відповідне інтерв'ю він дав порталу Legalbet.

"Ми як Міжнародна асоціація боксу обстоюємо свою незалежність, нам не треба диктувати, ми самі розберемося в себе. Ми закликаємо позбавитися тих людей, які намагаються зруйнувати ту культуру спорту, яка готувалася і створювалася сотні років. Щоб тих людей, які намагаються зруйнувати це, не було, щоби ці шакали не знаходилися".