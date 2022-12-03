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Ф'юрі - Чісора: ОНЛАЙН

Сьогодні 23:40 5379 0
Ф'юрі - Чісора: ОНЛАЙН
#WBC, #Тайсон Ф'юрі, #Дерек Чісора

Джерело - Чемпіон.

ТАЙСОН Ф'ЮРІ

🇬🇧 ТАЙСОН Ф'ЮРІ

ДЕРІК ЧІСОРА

🇬🇧 ДЕРІК ЧІСОРА
32 - 0 - 1 РЕКОРД 33 - 12 - 0
34 ВІК 38
206 см ЗРІСТ 187 см
218 РОЗМАХ РУК 188
Ортодокс СТІЙКА Ортодокс
Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі - WBC
3 грудня 2022 року, стадіон Тоттенгем Хотспур

5-раунд: Знову пропускає Чісора, але тримається він на ногах. Дерек виживає на ринзі!

4-раунд: Ф'юрі не форсує події і технічно перебоксовує свого суперника. Чісора продовжує шукати свій лакіпанч.

3-раунд: Продовжує Чісора відбиватися. Тайон створює шоу для публіки, видно що Ф'юрі може завершити поєдинок в будь-який момент.

2-раунд: Притискається Чісора до каната і Ф'юрі просто лупцює 38-річного Дерека.

1-раунд: Чісора розпочав активно бій і пробивав по корпусу Ф'юрі. Тайсон відразу відповів, але джеби "циганського короля" були болючішими.

Бій розпочався!

Лунає гімн Великої Британії!

І тепер вихід чемпіона світу - Тайсона Ф'юрі!

Дерек Чісора виходить на ринг!

Усе готово до початку головного бою вечору.

Всесвітньовідомий кухар Гордон Рамзі прийшов підтримати Тайсона Ф'юрі.

В останньому бої андеркарду Дюбуа переміг Лорену. Очікуємо на головний поєдинок вечору.

Тим часом на Тоттенгем Готсупр арені присутній Олександр Усик!

Чіора та Ф'юрі вже готуються до поєдинку. А у нас залишається ще один бій андеркарду між Даніелем Дюбуа та Кевіном Лереною.

В одному з боїв андеркарду українець Денис Берінчик переміг Івана Менді!

Чинний чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, KO 23) захищатиме титул в поєдинку проти Деріка Чосори (33-12-0, KO 23) в межах боксерського вечора в Лондоні на стадіоні Тотенгем Хотспур. Бій відбудеться в ніч з 3 на 4 грудня. Орієнтовний час - 00:00.

В андекарді бою українець Денис Берінчик просперечається за титул EBU в легкій вазі з французом Іваном Менді. Онлайн бою Берінчик - Менді - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку в цій новині. Пряма трансляція бою в медіасервісі Megogo.

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