Аврора втратила перемогу над Соколом в матчі 16 туру Екстра-ліги

У неділю, 2 березня, відбувся перший матч ігрового дня в межах 16 туру української Екстра-ліги з футзалу.

Так, Аврора у напруженому матчі втратила перемогу над Соколом, пропустивши вирішальний гол за хвилину до завершення поєдинку. Таким чином, кияни не змогли відірватись від ХІТа, який розмістився на другому місці у турнірній таблиці.

Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліги

16 тур, 2 березня

Сокіл – Аврора 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Хібовський, 3, 1:1 – Семенченко, 18, 1:2 – Гурєєв, 26, 2:2 – Гуцуляк, 39

Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі – Енергія зіграє проти Харкова, а Любарт зустрінеться із Сухою Балкою.

Поєдинки SkyUp – ХІТ та Кардинал-Рівне – in.IT перенесено через епідемію грипу у складі команд. Перший матч відбудеться 11 березня, а зустріч рівнян та львівського колективу заплановано на 12 квітня.

Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу проведе матчі 5 та 6 турів основного раунду відбору на Євро-2026 у польській Кошаліні.