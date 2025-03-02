Аврора втратила перемогу над Соколом в матчі 16 туру Екстра-ліги
У неділю, 2 березня, відбувся перший матч ігрового дня в межах 16 туру української Екстра-ліги з футзалу.
Так, Аврора у напруженому матчі втратила перемогу над Соколом, пропустивши вирішальний гол за хвилину до завершення поєдинку. Таким чином, кияни не змогли відірватись від ХІТа, який розмістився на другому місці у турнірній таблиці.
Чемпіонат України з футзалу – Екстра-ліги
16 тур, 2 березня
Сокіл – Аврора 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 – Хібовський, 3, 1:1 – Семенченко, 18, 1:2 – Гурєєв, 26, 2:2 – Гуцуляк, 39
Зазначимо, що сьогодні відбудеться ще два матчі – Енергія зіграє проти Харкова, а Любарт зустрінеться із Сухою Балкою.
Поєдинки SkyUp – ХІТ та Кардинал-Рівне – in.IT перенесено через епідемію грипу у складі команд. Перший матч відбудеться 11 березня, а зустріч рівнян та львівського колективу заплановано на 12 квітня.
Раніше повідомлялося, що збірна України з футзалу проведе матчі 5 та 6 турів основного раунду відбору на Євро-2026 у польській Кошаліні.