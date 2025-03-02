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Комусь доведеться рухатись далі, – Аморім анонсував кадрові чистки у складі МЮ

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 14:10
Комусь доведеться рухатись далі, – Аморім анонсував кадрові чистки у складі МЮ
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім анонсував кадрові чистки наприкінці сезону-2024/25 в команді.

Слова фахівця наводить The Telegraph.

"Всі розуміють, що інколи ти залишаєшся, а інколи тобі потрібно рухатись далі. Я доволі відвертий зі своїми гравцями, і ті, хто залишить клуб влітку, вже знають про це.

Це дуже легко сказати, якщо знаєш, як правильно сформулювати. Я йду своїм шляхом і керівництво це бачить. Вони ухвалюють важкі та непопулярні рішення, які нам вкрай необхідні", – розповів Аморім.

Зазначимо, що сьогодні "манкуніанці" зіграють матч 1/8 фіналу Кубку Англії проти Фулгема. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Раніше Аморім поговорив про тиск на нього, який, як він думає, не зрозумілий футболістам його команди.

Чемпіонат Англії, АПЛ Манчестер Юнайтед Рубен Аморім

Рубен Аморім

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