Комусь доведеться рухатись далі, – Аморім анонсував кадрові чистки у складі МЮ

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім анонсував кадрові чистки наприкінці сезону-2024/25 в команді.

Слова фахівця наводить The Telegraph.

"Всі розуміють, що інколи ти залишаєшся, а інколи тобі потрібно рухатись далі. Я доволі відвертий зі своїми гравцями, і ті, хто залишить клуб влітку, вже знають про це.



Це дуже легко сказати, якщо знаєш, як правильно сформулювати. Я йду своїм шляхом і керівництво це бачить. Вони ухвалюють важкі та непопулярні рішення, які нам вкрай необхідні", – розповів Аморім.