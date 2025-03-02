Визначилась дата наступного бою Чухаджяна

Український боксер Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) наступний бій проведе 10 травня у Німеччині.

Про це розповів тренер В’ячеслав Сенченко у коментарі Sport.ua.

"Нещодавно дізналися дату – 10 травня у Німеччині. Ймовірно, Карен боксуватиме за титул. Ім'я суперника повідомимо пізніше. Буде офіційний анонс. Ми приблизно розуміємо, хто буде суперником і за який титул відбудеться бій. Ми розповімо всю інформацію, коли буде офіційне підтвердження", – розповів Сенченко.

Нагадаємо, свій останній бій українець провів у листопаді, коли поступився американцю Джарону Еннісу в поєдинку за титул чемпіона IBF у напівсередній вазі.