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Рівне обіграло Харківських Соколів на шляху у фінал Кубку України

Олександр Булава — 2 березня 2025, 13:45
Рівне обіграло Харківських Соколів на шляху у фінал Кубку України
ФБУ

Рівне обіграло Харківських Соколів та стало першим фіналістом Кубка України.

Матч завершився з рахунком 90:70.

Зустріч розпочалась ще у суботу, 1 березня. Однак через тривалу повітряну тривогу поєдинок стартував із понад двогодинним запізненням. І хоча команди зустрілися на майданчику, за 02:44 до кінця третьої чверті пролунала ще одна тривога. Це відбулося за рахунку 55:46 на користь БК Рівне. У підсумку гру перенесли на неділю.

Догравання теж розпочалося із запізненням у понад півтори години. Вимушена пауза пішла на користь рівненським баскетболістам, які продовжували збільшувати відрив у рахунку.

Найкориснішим гравцем матчу став американський захисник переможців Сі Джей Вільямсон, якому підкорився дабл-дабл: 25 очок + 12 підбирань + 6 перехоплень.

Кубок України
1/2 фіналу, 2 березня

Харківські Соколи – Рівне-ОШВСМ 70:90 (17:23, 21:18, 10:23, 22:26)

Нагадаємо, інший півфінальний матч між чинним володарем кубка Дніпром і Черкаськими Мавпами також було перенесено через тривалу повітряну тривогу. Його заплановано провести в неділю, 2 березня. Початок гри – о 13:45.

Харківські Соколи БК Рівне

БК Рівне

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