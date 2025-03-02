Рівне обіграло Харківських Соколів на шляху у фінал Кубку України

Рівне обіграло Харківських Соколів та стало першим фіналістом Кубка України.

Матч завершився з рахунком 90:70.

Зустріч розпочалась ще у суботу, 1 березня. Однак через тривалу повітряну тривогу поєдинок стартував із понад двогодинним запізненням. І хоча команди зустрілися на майданчику, за 02:44 до кінця третьої чверті пролунала ще одна тривога. Це відбулося за рахунку 55:46 на користь БК Рівне. У підсумку гру перенесли на неділю.

Догравання теж розпочалося із запізненням у понад півтори години. Вимушена пауза пішла на користь рівненським баскетболістам, які продовжували збільшувати відрив у рахунку.

Найкориснішим гравцем матчу став американський захисник переможців Сі Джей Вільямсон, якому підкорився дабл-дабл: 25 очок + 12 підбирань + 6 перехоплень.

Кубок України

1/2 фіналу, 2 березня

Харківські Соколи – Рівне-ОШВСМ 70:90 (17:23, 21:18, 10:23, 22:26)

Нагадаємо, інший півфінальний матч між чинним володарем кубка Дніпром і Черкаськими Мавпами також було перенесено через тривалу повітряну тривогу. Його заплановано провести в неділю, 2 березня. Початок гри – о 13:45.