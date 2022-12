Українець Денис Берінчик переміг француза Івана Менді.

Поєдинок пройшов усю дистанцію. Берінчик виграв одноголосним рішенням суддів: 117:112, 116:112, 116:112.

Українець здобув титули чемпіона Європи за версією EBU та International WBO у легкій вазі.

Denys Berinchyk gets the nod! 💪#FuryChisora | LIVE on @ESPNPlus pic.twitter.com/qkwW6UtPQT