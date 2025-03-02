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Гвардіола: Перемога у Кубку Англії не врятує жахливий сезон

Володимир Максименко — 2 березня 2025, 14:26
Гвардіола: Перемога у Кубку Англії не врятує жахливий сезон
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував можливість виграти Кубок Англії та дещо пом'якшити враження від сезону-2024/25.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Ми не вийшли у плейоф Ліги чемпіонів вперше з моменту, як я почав тут працювати. Ми зараз на четвертому місці в АПЛ і не маємо жодних шансів поборотись за титул. Такого ніколи не траплялось – сезон жахливий.

Перемога в Кубку? Давайте краще требл, ось що дійсно має значення, бо можливий виграш цього трофею не врятує сезон", – резюмував Гвардіола.

Зазначимо, що жеребкування чвертьфіналу відбудеться сьогодні, 2 березня.

Нагадаємо, в матчі 1/8 фіналу Манчестер Сіті обіграв Плімут з рахунком 3:1. Єдиний гол у складі Аргайл забив Максим Таловєров.

Раніше іспанський наставник висловився про перемогу команди над представником Чемпіоншипу.

Чемпіонат Англії, АПЛ Жузеп Гвардіола Манчестер Сіті

Чемпіонат Англії, АПЛ

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