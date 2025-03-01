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Гол та асист Циганкова врятували Жирону від поразки Сельті в Ла Лізі

Станіслав Лисак — 1 березня 2025, 16:56
Віктор Циганков
Віктор Циганков
Getty Images

Жирона в домашньому матчі зіграла внічию із Сельтою в межах 26 туру іспанської Ла Ліги.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2, а в обох голах господарів взяв участь український вінгер Віктор Циганков. Спочатку українець відкрив рахунок у поєдинку, після чого допоміг відновити паритет, віддавши гольову передачу.

Зауважимо, що Циганков вперше з 29 серпня відзначився двома гольовими діями в одному матчі. Тоді Жирона розгромила Осасуну з рахунком 4:0 у 3 турі чемпіонату Іспанії, а українець забив гол та віддав асист.

Підопічні Мічела Санчеса перервали серію з трьох поразок та посіли проміжне 11 місце в турнірній таблиці, обійшовши Севілью та Осасуну. Сельта зберігає 10 сходинку в чемпіонаті Іспанії, набравши 33 залікові бали.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга
26 тур, 1 березня

Жирона – Сельта 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 21 Циганков, 1:1 – 36 Лосада, 1:2 – 51 Алонсо (пен), 2:2 – 68 Еррера

Зауважимо, що сьогодні, 1 березня, відбудеться ще декілька матчів у Ла Лізі:

17:15. Райо Вальєкано – Севілья
19:30. Бетіс – Реал Мадрид
2200. Атлетико Мадрид – Атлетик

Нагадаємо, що програму 26 туру елітного дивізіону Іспанії відкривали Вальядолід та Лас-Пальмас, які не змогли визначити сильнішого.

Жирона Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Сельта Віктор Циганков

Жирона

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