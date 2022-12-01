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Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій

Сьогодні 12:26 173 0
Берінчик - Менді: де дивитися онлайн бій
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Український легковаговик Денис Берінчик (16-0-0, KO 6) проведе поєдинок за пояс EBU (Эвропейський боксерський союз) проти досвідченого француза Івана Менді (47-5-1, 27 KO).

Бій відбудеться в суботу, 3 грудні на стадіоні Тоттенгем Хотспур в межах боксерського вечора в Лондоні в андеркарді головної події - поєдинку за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Ф'юрі - Чісора. Орієнтовний початок о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція онлайн в медіасервісі Megogo інтерактивному каналі MEGOGO Гонг та в розділі Спорт, доступних за підпискою Максимальна та Спорт (детальніше ТУТ).

Для українського боксера це буде перший бій на профіі ринзі за межами України. У своєму останньому бої Берінчик переміг казаха Ісу Чанієва одноголосним рішенням суддів. Менді в останньому двобої переміг одностайним рішенням суддів італійця Джанлуку Кеглю.

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