Де Брейне визначився із майбутнім у Манчестер Сіті

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін Де Брейне планує залишитись у клубі щонайменше ще на один сезон.

Про це повідомляє Mirror.

Кевіну важливо продовжити кар'єру в Манчестер Сіті, оскільки він хоче поїхати на чемпіонат світу 2026 року в складі національної команди Бельгії. А перебування в Англійській Прем'єр-лізі допоможе йому підійти до турніру в найкращій фізичній і технічній формі.

Головний тренер клубу Жузеп Гвардіола також зацікавлений у збереженні досвідченого півзахисника, який ще може принести користь команді.

Сіті готовий запропонувати Де Брейне однорічний контракт, але гравцеві доведеться погодитися на значне скорочення своєї нинішньої заробітної плати в розмірі 375 тисяч фунтів на тиждень, щоб це сталося. Цілком ймовірно, що Сіті запропонує півзахиснику 150 тисяч фунтів на тиждень, але з великим пакетом бонусів.

Де Брейне виступає за Манчестер Сіті з літа 2015 року. В поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 6 асистів у 27 матчах у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося про те, що Гвардіола планує перебудову команди, і Де Брейне – один із тих гравців, хто покине клуб. Інтерес до хавбека проявляли Фенербахче та Сан-Дієго.