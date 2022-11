Нападник Буде-Глімт Ола Сольбаккен близький до трансферу в Рому.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Норвежець незабаром прилетить до Риму, щоб пройти медогляд.

Контракт буде розрахований до 2027 року.

✍️ Ola #Solbakken will land in #Roma tomorrow night to complete the deal with #ASRoma in the following 48 hours: expexted medicals and signing until 2027 (€1M/year). #transfers https://t.co/HqE1PqdSAj