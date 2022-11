На вечері боксу у Дубаї відбувся виставковий бій між легендарним американським боксером Флойдом Мейвезером-молодшим (50-0-0, 27 КО) та відеоблогером Деджі Олатунджі, більше відомого як Deji.

Мейвезер у шостому раунді загнав відеоблогера в кут. Після чого рефері був змушений зупинити бій.

Floyd Mayweather TKOs Deji in round 6 of their exhibition fight. #MayweatherDeji pic.twitter.com/Envrpne62t