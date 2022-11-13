Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа останнім часом зробив кілька дивних вчинків.

Про це заявив британський суперважковаговик Ділліан Вайт.

"Він дивний хлопець. Ви можете розмовляти з ним, а він начебто відсутній, виглядає неуважним. Останнім часом він зробив кілька дивних вчинків.

У цьому, що він робить, немає послідовності. Він розігрує цю виставу, вдаючи хорошого хлопчика, а потім раптом Джошуа стає поганим хлопцем, читає реп, говорить про запеклих гангстерів і таке інше, але при цьому називає себе хорошим. Немає жодної послідовності. Він завжди виглядав трохи розсіяним.

Я сподіваюся, що він залишиться в боксі, тому що хочу побитися з ним. Я хочу отримати шанс на матч-реванш. Сподіваюся, він залишиться твердим і у своєму розумі. Я не хочу, щоб він збожеволів, пішов на пенсію і став репером чи священником", - сказав Вайт.