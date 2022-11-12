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Промоутер назвав імена можливих суперників Джошуа

Сьогодні 20:41 165 0
Едді Гірн прокоментував суперників Ентоні Джошуа
Промоутер назвав імена можливих суперників Джошуа
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - boxingnews24.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа в наступному бою, який планується на березень 2023 року, може побитися з переможцем поєдинку між Ділліаном Вайтом та Джермейном Франкліном.

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Джошуа, як і раніше, сконцентрований, усе ще голодний. Ми говорили про бої. Енді Руїс тут. Безумовно, Деонтей Вайлдер - це суперник для нього. Люди говорять про Отто Валліна. Є багато хороших боїв для Ентоні. Чесно кажучи, він реально не зацікавлений у л*йновому поєдинку. І справа не в тому, що він не хоче проводити легкий бій, він не думає, що якийсь із поєдинків буде легким.

Наближається бій Ділліана Вайта проти Джермейна Франкліна. Імовірно, переможець цього поєдинку - головний претендент на зустріч із Джошуа в березні, але може статися все що завгодно.

Отто Валлін - небезпечний суперник. Ви бачили це з Тайсоном Ф'юрі. Можливо, бій із ним буде простішим, ніж із кимось іншим. У нас є Хрговіч, Чжан Чжилей, усі ці бійці. Вони є небезпечними, це небезпечні бої. Мені здається, Ей Джей дивиться на них і думає: "Небезпечніше, коли бій сприймається як легкий. Я б краще бився з Вайлдером, Вайтом чи кимось ще", - розповів Гірн.

Раніше Усик зберіг свою позицію в рейтингу найкращих боксерів світу.

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