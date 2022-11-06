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Джошуа може повернутися в ринг у 2023 році

Сьогодні 19:04 253 0
Британець може провести наступний бій у березні
Джошуа може повернутися в ринг у 2023 році
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) може провести наступний бій на початку 2023 року.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

За словами промоутера Едді Гірна, наступний бій Джошуа, швидше за все, відбудеться у березні.

Переможець бою між Ділліаном Вайтом та Джермейном Франкліном, який відбудеться 26 листопада, буде фаворитом на поєдинок з британцем.

Нагадаємо, Усик назвав місце бою з Ф'юрі.

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