Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) може провести наступний бій на початку 2023 року.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

За словами промоутера Едді Гірна, наступний бій Джошуа, швидше за все, відбудеться у березні.

Переможець бою між Ділліаном Вайтом та Джермейном Франкліном, який відбудеться 26 листопада, буде фаворитом на поєдинок з британцем.

Eddie Hearn has told reporters that Anthony Joshua's next fight will now most likely take place in March. He added that the winner of Dillian Whyte vs Jermaine Franklin on Nov 26th is frontrunner to be the opponent.