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Усик назвав місце бою з Ф'юрі

Сьогодні 19:55 57 0
Олександр Усик прокоментував найбільш імовірне місце проведення бою з Тайсоном Ф'юрі
Усик назвав місце бою з Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Бій між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (20-0, 13 КО) проти володаря поясу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) може відбутися у Саудівській Аравії.

Про це розповів український боєць.

"Організатори намагаються з'ясувати, де вони зможуть заробити найбільше грошей. Особисто я дуже хотів би побитися в Україні. Україна справді здатна провести подібний поєдинок. Я був би дуже радий влаштувати цей бій на НСК Олімпійський в Україні, але арену вибираю не я. Думаю, цього разу поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії", – сказав Усик.

Раніше Олександр Усик один раз бився у Саудівській Аравії. 20 серпня цього року українець у другому бою переміг британця Ентоні Джошуа у Джидді.

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