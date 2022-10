Ломаченко - Ортіс: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Українець Василь Ломаченко (16-2-0, 11 КО) повертається в ринг у поєдинку проти непереможного американця Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн бою.

🇺🇦 ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО 🇬🇧 ДЖЕМЕЙН ОРТІС

16 - 2 - 0 РЕКОРД 16 - 0 - 1 34 ВІК 26 170 см ЗРІСТ 173 см 166 РОЗМАХ РУК 175 Шульга СТІЙКА Ортодокс 12-раундовий бій

28 жовтня

Результати зважування: Василь Ломаченко - 61.1 кг, Джермейн Ортіс - 60.8 кг

Weight made ✅



Next stop for this train is @HuluTheaterMSG Saturday night on ESPN+@RobeisyRamirez x #LomaOrtiz pic.twitter.com/kiAN0e9Hcn — Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2022

27 жовтня

"Рішення піти захищати свою країну далося мені легко", - Ломаченко виступив на пресконференції.

Passing up on an undisputed title fight to defend his country was an easy choice for @VasylLomachenko 🇺🇦 #LomaOrtiz pic.twitter.com/5cJsWjN9pk — ESPN Ringside (@ESPNRingside) October 27, 2022

Ломаченко відвідав український ресторан "Веселка" у Нью-Йорку.

Боксери провели дуель поглядів і фінальну пресконференцію

"Суперник номер 1 для мене - Девін Хейні. Тому що він має всі титули, мене це цікавить. Якщо говорити про боксерський стиль, то мені хочеться провести бій з Джервонтою Девісом", - сказав Ломаченко.

Американець же зізнався, що Ломаченко є одним із найулюбленіших його боксерів.

"Я завжди думав, що одного дня поб’юся з ним. Ще років 5 тому я думав, що, ймовірно, битимусь з Ломаченком. Тому я не здивований, що це сталось. Це лише частина процесу. Він був одним із моїх улюблених боксерів. Тоді я подумав, що якщо вважаю, що перебуваю на високому рівні, ваші кумири в якийсь момент стануть вашими суперниками. Тож я завжди думав, що стану бійцем рівня pound-for-pound. Він вже тоді був таким. І я подумав: "Наздожену його і врешті-решт зустрінусь у бою."

Андеркарт

Перед голованим боєм вечора боксу в Нью-Йорку відбудеться 8 поєдинків. цікаво, що в другому головному бою вечора на ринг вийде Робейсі Рамірес - як і Василь Ломаченко, дворазовий олімпійський чемпіон (2016, 2020).

Робейсі Рамірес (10-1-0, 6 KO) - Хосе Матіас Ромеро (26-2-0, 9 KO) - напівлегка вага (57,15 кг); Дюк Реган (7-0-0, 1 KO) - Луїс Леброн (18-4-1, 11 KO) - напівлегка (57,15 кг); Трой Айслі (7-0-0, 4 KO) - Квінсі Лавальє (14-3-1, 9 КО) - перша середня (69,85 кг); Деланте Джонсон (5-0-0, 4 KO) - Е стебан Гарсія (15-1-0, 7 КО) - напівсередня (66,68 кг); Річард Торрез-мол. (3-0-0, 3 KO) - Ахмед Гефні (13-2-0, 5 КО) - важка (понадь 90,72 кг); Хейвен Брейді, мл. (7-0, 4 КО) - Е рик Мондрагон (7-0-1, 4 КО) - друга напівлегка (58,97 кг); Ніко Алі Волш (6-0-0, 5 KO) - Біллі Вагнер (5-2-0, 1 КО) - середня (72,57 кг); Абдулла Мейсон (4-0-0, 3 КО) - Анхель Баррера - легка (53,52 кг);

Промовідео бою

Факти про бій