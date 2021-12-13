Ломаченко - Коммі: відео бою

Джерело - Чемпіон.

Напередодні Василь Ломаченко впевнено переміг Річарда Коммі в головному бою боксерського вечора Madison Square Garden (США).

Незважаючи на тотальну перевагу українці, у другому раунді Лома провів блискавичну серію, а в сьомому - відправив суперника в нокдаун, бій тривав усі 12 раундів.

Судді одноголосно віддали перемогу Ломаченку - 117:110, 119:108, 119:108.

Нагадаємо, після бою величезний резонанс викликав прапор Ломаченка, з яким він відсвяткував перемогу в ринзі. Вчинок Ломаченка дуже не сподобався навіть завжди стриманому Володимиру Кличку.

Ломаченко переміг Коммі: найкращі моменти бою