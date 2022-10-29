Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Василь Ломаченко має набагато кращі на перемогу в 12-раундовому бою в легкій вазі проти американця Джемейна Ортіса.
Коефіцієнт на перемогу Ломаченка - 1,05, на перемогу Ортіса - 9,0. Нічия - 26,0.
Дострокова перемога
Ломаченко - 1,75, Ортіс - 17,0.
Перемога за очками
Ломаченко - 2,1, Ортіс - 15,0.
Фахівці прогнозують повний поєдинок з коефіцієнтом - 2,1.
Також букмекери вважають, що найбільші шанси завершити бій достроково одним із боксерів у 8,9 або 10 раундах. Коефіцієнт - 10,0.
Про бій
- 12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня.
- Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.
- Про бій було оголошено 12 вересня.
- Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі.
- Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0.
- Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.
- Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга.
- 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою.
- Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.