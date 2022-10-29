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Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс

Сьогодні 19:06 36 0
Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко має набагато кращі на перемогу в 12-раундовому бою в легкій вазі проти американця Джемейна Ортіса.

Коефіцієнт на перемогу Ломаченка - 1,05, на перемогу Ортіса - 9,0. Нічия - 26,0.

Дострокова перемога

Ломаченко - 1,75, Ортіс - 17,0.

Перемога за очками

Ломаченко - 2,1, Ортіс - 15,0.

Фахівці прогнозують повний поєдинок з коефіцієнтом - 2,1.

Також букмекери вважають, що найбільші шанси завершити бій достроково одним із боксерів у 8,9 або 10 раундах. Коефіцієнт - 10,0.

Про бій

  • 12-раундовий бій у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня.
  • Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.
  • Про бій було оголошено 12 вересня.
  • Обидва боксери представляють промоутерську компанію Боба Арума - TopRank. Американець, як спаринг-партнер допомагав українцю готуватися до бою проти Річарда Коммі.
  • Українець - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів: перемога Ломаченка - 1,06, Ортіса - 8,00. Нічия - 26,0.
  • Свій останній поєдинок Ломаченко провів 14 грудня 2021 року - український легковаговик переміг Річарда Коммі одностайним рішенням суддів.
  • Ортіс свій останній бій (22 травня 2022 року) виграв одноголосним рішенням суддів у свого земляка Джамела Геррінга.
  • 26-річний американець ніколи в кар'єрі не проводив 12-раундового бою.
  • Василь Ломаченко - колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях (напівлегка, друга напівлегка, легка), з 2019 по 2020 роки володів трьома (WBO, WBA, WBC) поясами у легкій вазі.
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