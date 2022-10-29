Букмекери дали прогноз на бій Ломаченко - Ортіс

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко має набагато кращі на перемогу в 12-раундовому бою в легкій вазі проти американця Джемейна Ортіса.

Коефіцієнт на перемогу Ломаченка - 1,05, на перемогу Ортіса - 9,0. Нічия - 26,0.

Дострокова перемога

Ломаченко - 1,75, Ортіс - 17,0.

Перемога за очками

Ломаченко - 2,1, Ортіс - 15,0.

Фахівці прогнозують повний поєдинок з коефіцієнтом - 2,1.

Також букмекери вважають, що найбільші шанси завершити бій достроково одним із боксерів у 8,9 або 10 раундах. Коефіцієнт - 10,0.

Про бій