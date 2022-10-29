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Ломаченко - Ортіс - усе про бій

Сьогодні 14:20 1195 0
Ломаченко - Ортіс - усе про бій
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс

Джерело - Чемпіон.

UA ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО

US ДЖЕМЕЙН ОРТІС
16 - 2 - 0 РЕКОРД 16 - 0 - 1
34 ВІК 26
170 см ЗРІСТ 175 см
- РОЗМАХ РУК -
Шульга СТІЙКА Ортодокс

Коли бій

  • 12-раундовий поєдинок у легкій вазі відбудеться у Нью-Йорку на арені Madison Square Garden Theater 30 жовтня. Орієнтовний час початку - 6:00 за київським часом.

Статистика

  • Василь Ломаченко підходить до бою із показником у 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.
  • Джемейн Ортіс є непереможним на професійному ринзі - 16 виграшів (8 - нокаутом) та 1 нічия.
  • Статистика показує, що Ломаченко має перевагу в силі над Ортісом з відсотком нокаутів 69% порівняно з 50% Ортіса.
  • Ломаченко - лівша, тоді як Ортіс - ортодоксальний боєць.
  • Ломаченко є більш досвідченим професійним боксером, маючи на 1 бій більше із дебютом у 2013 році - на 2 роки і 7 місяців раніше, ніж дебютував Ортіс, чий перший професійний бій відбувся у 2016-му. Українець провів на 77 професійних раундів більше за Ортіса (164 проти 87).
  • Ломаченко підходить до бою 4-м у рейтингзі WBA, 1-м - WBC, 1-м - WBO, 3-м - IBF та 3-м - за версією журналу The Ring.
  • Наразі Джемейн Ортіс посідає сьоме місце за версією WBC і 12-те - за WBO у категорії 135 фунтів.

Форма

Ортіс залишається непереможеним як професіонал, половину своїх матчів завершивши нокаутом:

  1. Ломаченко переміг 4-х із останніх 5-ти суперників, нокаутувавши 2-х із них та двічі провівши 12 раундів.

  2. У своєму останньому бою українець здолав Річарда Коммі 11 грудня 2021 року одноголосним рішенням суддів у їхньому 12-раундовому поєдинку саме у Медісон Сквер Гарден, Нью-Йорк, США.

  3. 26 червня 2021 року Василь переміг Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді у Virgin Hotels, Лас-Вегас.

  4. Останньої поразки Ломаченко зазнав від Теофімо Лопеса 17 жовтня 2020 року одноголосним рішенням суддів у бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO в The Bubble, MGM Grand, Невада.

  5. 31 серпня 2019 року він переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів у чемпіонському поєдинку за версіями WBA в суперлегкій вазі, WBC у легкій вазі, WBO в легкій вазі та The Ring на арені O2 у Лондоні.

  6. 12 квітня 2019 року Ломаченко здолав Ентоні Кроллу нокаутом у 4-му раунді в бою за титул чемпіона світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO та The Ring у Staples Center, Луїзіана, США.

Останні 5 боїв Ломаченка відбулися протягом 3-х років, 5-ти місяців і 4-х днів, тобто він бився в середньому кожні 8 місяців і 7 днів. У цих матчах українець провів загалом 49 раундів, себто в середньому вони тривали 9,8 раунда.

Останні 2 бої Ортіса відбулися протягом 6-ти місяців і 29-ти днів, тобто він бився в середньому кожні 3 місяці і 15 днів. У цих поєдинках він провів загалом 20 раундів, тобто в середньому вони тривали 10 раундів.

Відеоогляд останнього бою Ломаченка

Де дивитися пряму трансляцію бою

Пряму трансляцію поєдинку в Україні покаже медіасервіс Megogo у розділі Спорт та на телеканалі Мегого Гонг. У США бій транслюватиме ESPN+, у Великій Британії - Sky Sports. 

Які ставки на бій пропонують букмекери

Василь Ломаченко - беззаперечний фаворит протистояння у букмекерів:

  • Коефіцієнт на перемогу Ломаченка - 1,06;
  • Ортіса - 8,00;
  • Нічия - 26,0.

Анна Криворучко

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