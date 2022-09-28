Потенційний суперник Ф'юрі відреагував на виклик на бій

Джерело - Чемпіон.
Німецький суперважковаговик Мануель Чарр (33-4, 19 КО) прийняв виклик чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).
Про це розповів сам боксер в Instagram.
"Тайсоне, ти зробив хороший вибір і прийняв чудове рішення - побитися з найкращим.
Брате, ми влаштуємо для наших фанатів найкраще шоу в історії. Переконайся, що ти готовий", - сказав Чарр.
Раніше Ф'юрі назвав свого наступного суперника.
Нагадаємо, що Чарр одного разу бився за повноцінний чемпіонський пояс - поступився нокаутом у 4-му раунді Віталію Кличку у 2012 році, українець захищав титул WBC.