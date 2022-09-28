Потенційний суперник Ф'юрі відреагував на виклик на бій

Чарр прокоментував бій з Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Німецький суперважковаговик Мануель Чарр (33-4, 19 КО) прийняв виклик чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів сам боксер в Instagram.

"Тайсоне, ти зробив хороший вибір і прийняв чудове рішення - побитися з найкращим. Брате, ми влаштуємо для наших фанатів найкраще шоу в історії. Переконайся, що ти готовий", - сказав Чарр.

Раніше Ф'юрі назвав свого наступного суперника.

Нагадаємо, що Чарр одного разу бився за повноцінний чемпіонський пояс - поступився нокаутом у 4-му раунді Віталію Кличку у 2012 році, українець захищав титул WBC.