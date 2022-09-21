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Кличко: Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості

Сьогодні 17:16 103 0
Ексчемпіон світу з боксу прокоментував мобілізацію в росії
Кличко: Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував оголошення мобілізації у росії (країни терористі).

Відповідний пост він залишив у Твіттері.

"Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості. Таким чином Росія прискорить своє падіння. Ніщо не може їх перезавантажити. Ніщо не може зупинити нас", - написав Кличко.

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