Кличко: Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував оголошення мобілізації у росії (країни терористі).

Відповідний пост він залишив у Твіттері.

This mobilization announced today is an admission of weakness. Russia will thus precipitate its fall. Nothing can reboost them. Nothing can stop us 🇺🇦#WeAreAllUkrainians #Ukraine