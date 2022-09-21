Кличко: Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував оголошення мобілізації у росії (країни терористі).

Відповідний пост він залишив у Твіттері.

"Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості. Таким чином Росія прискорить своє падіння. Ніщо не може їх перезавантажити. Ніщо не може зупинити нас", - написав Кличко.