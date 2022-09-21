Кличко: Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Володимир Кличко прокоментував оголошення мобілізації у росії (країни терористі).
Відповідний пост він залишив у Твіттері.
"Оголошена сьогодні мобілізація є визнанням слабкості. Таким чином Росія прискорить своє падіння. Ніщо не може їх перезавантажити. Ніщо не може зупинити нас", - написав Кличко.
This mobilization announced today is an admission of weakness. Russia will thus precipitate its fall. Nothing can reboost them. Nothing can stop us 🇺🇦#WeAreAllUkrainians #Ukraine— Klitschko (@Klitschko) September 21, 2022