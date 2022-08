Усик та Джошуа провели битву поглядів перед реваншем

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) та ексчемпіон Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) провели першу битву поглядів.

Українець з'явився на захід у козацькому вбранні, а наприкінці заспівав пісню Ой у лузі червона калина.

Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk intense face-off ahead of their rematch on Saturday night with Usyk putting on a show straight afterwards…



