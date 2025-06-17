Тренер збірної України U-18 з хокею очолив словацький клуб

Головний тренер юнацької збірної України з хокею Олександр Бобкін став головним тренером Гладіаторів з Трнави.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

Контракт підписано на сезон-2025/26. Фахівець працюватиме з командою U-18, проти якої збірна України до 17 років грала товариський матч перед від'їздом на ЄЮОФ.

Минулий сезон Гладіатори завершили на 14 місці у турнірній таблиці, здобувши лише 4 перемоги у 30 матчах.

Зазначимо, що юнацьку збірну України Бобкін очолює з 2021 року. Навесні 2025-го фахівець залишив аналогічну посаду в херсонському Штормі.

Раніше стало відомо про відхід головного тренера збірної України з баскетболу з румунського Волунтарі.