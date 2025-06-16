Футболіста-блогера, який зробив зауваження Селезньову щодо мови, відрахували з команди
Медіафутбольний клуб Odesa Football Media Team зробив заяву стосовно відео за участі гравця FC Armat Євгена Селезньова та блогера-футболіста Рената Попружного.
Відповідний пост опубліковано на сторінці клубу в Instagram.
У публікації йдеться, що медіакоманда Odesa Football Media Team попрощалася з 16-річним Ренатом Попружним.
"Сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої – створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні – це неприйнятно. Від імені Odesa Football Media Team ми приносимо щирі вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті", – йдеться у заяві.
У клубі зазначили, що батько блогера використав ім’я Селезньова у власних інтересах.
"Перед тим, як використовувати ім’я Євгена Селезньова у власних інтересах, батькові блогера варто було б звернути увагу, скільки Євген робить для підтримки ЗСУ та наскільки вагомою є його позиція для українського суспільства", – зазначили в Odesa Football Media Team.
Нагадаємо, напередодні відбувся матч у медіафутбольній лізі між командами Odesa Football Media Team і FC Armat, який завершився гучним скандалом.
Під час матчу колишній нападник Дніпра і збірної України Євген Селезньов вступив у конфлікт із 16-річним хлопцем на тлі мовного питання.
Раніше Селезньов кумедно відповів на питання про куріння в автобусі збірної України.