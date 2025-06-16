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Футболіста-блогера, який зробив зауваження Селезньову щодо мови, відрахували з команди

Андрій Мошкун — 16 червня 2025, 19:30
Футболіста-блогера, який зробив зауваження Селезньову щодо мови, відрахували з команди
Євген Селезньов та Ренат Попружний

Медіафутбольний клуб Odesa Football Media Team зробив заяву стосовно відео за участі гравця FC Armat Євгена Селезньова та блогера-футболіста Рената Попружного.

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Відповідний пост опубліковано на сторінці клубу в Instagram.

У публікації йдеться, що медіакоманда Odesa Football Media Team попрощалася з 16-річним Ренатом Попружним.

"Сам факт публікації цього відео виглядає як свідома провокація, мета якої – створення конфлікту там, де його не було. Ми переконані: піаритись на мовному питанні – це неприйнятно. Від імені Odesa Football Media Team ми приносимо щирі вибачення Євгену Селезньову та всій українській медіафутбольній спільноті", – йдеться у заяві.

У клубі зазначили, що батько блогера використав ім’я Селезньова у власних інтересах.

"Перед тим, як використовувати ім’я Євгена Селезньова у власних інтересах, батькові блогера варто було б звернути увагу, скільки Євген робить для підтримки ЗСУ та наскільки вагомою є його позиція для українського суспільства"– зазначили в Odesa Football Media Team.
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Нагадаємо, напередодні відбувся матч у медіафутбольній лізі між командами Odesa Football Media Team і FC Armat, який завершився гучним скандалом.

Під час матчу колишній нападник Дніпра і збірної України Євген Селезньов вступив у конфлікт із 16-річним хлопцем на тлі мовного питання.

Раніше Селезньов кумедно відповів на питання про куріння в автобусі збірної України.

Євген Селезньов скандал Медіафутбол FC Armat

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