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Мінспорту запевняє, що не планує закривати ДЮСШ

Олександр Булава — 16 червня 2025, 19:52
Мінспорту запевняє, що не планує закривати ДЮСШ
Матвій Бідний
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Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Мінспорту не планує закривати Дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ).

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Заява очільника Мінмолодьспорту пролунала на тлі публічних побоювань щодо можливого згортання мережі ДЮСШ через реформу спортивної системи.

"Ми не закриваємо, і не збираємось закривати ДЮСШ. У багатьох з них з нашими дітьми працюють кваліфіковані та натхненні своєю роботою тренери", – зазначив міністр.

Бідний пояснив, що йдеться не про скорочення, а про розширення можливостей для залучення українців до занять спортом.

"У рамках запровадження клубної системи ми створюємо додаткові можливості для спільнот – об'єднуватись навколо регулярних занять спортом і мати підтримку на рівні громади та держави.
Такі спільноти не завжди відповідають жорстким вимогам ДЮСШ, але мають можливість більш ефективно залучати дітей, дорослих та ветеранів – до регулярних тренувань, активного способу життя. Це додаткові можливості для українців. Ми не плануємо закривати ДЮСШ", – розповів Бідний.

Останнім часом у кількох регіонах зафіксовано випадки реорганізації ДЮСШ, що спричинило дискусії серед тренерів, батьків і місцевих громад.

Напередодні Бідний розповів, що Мінспорту теоретично може розірвати угоду про надання Федерації гімнастики України національного статусу.

Міністерства молоді та спорту Матвій Бідний

Міністерства молоді та спорту

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