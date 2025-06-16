Хлопець взагалі не україномовний: медіафутбольний клуб прокоментував конфлікт Селезньова з блогером

Медіафутбольний клуб Odesa Football Media Team висловив офіційну позицію щодо резонансного відео за участі відомого форварда Євгена Селезньова та 16-річного гравця FC Armat Рената Попружного.

"Чемпіон" отримав ексклюзивний коментар від клубу.

У своїй заяві представники Odesa Football Media Team наголошують: жодного вигнання хлопця з команди не було – рішення піти ухвалив його батько. У центрі скандалу опинилось мовне питання, яке, за словами клубу, було штучно роздуте у соцмережах і використане проросійськими медіа у своїх цілях.

"Хлопчик зробив зауваження Селезньову через мову спілкування, хоча сам і його батько не розмовляють українською в побуті. Вони взагалі не україномовні. Більше того – нам самим було складно створювати контент, бо йому важко давалася українська", – пояснили в клубі.

У заяві наголошується, що Селезньов після цього почав відповідати українською, і це зафіксовано на відео. Але конфлікт підхопили російські й проросійські сайти, які перетворили ситуацію на чергову провокацію, вигідну для пропаганди країни-агресора.

"Це відео використали, щоб розіграти наратив "молодий бандерівець забороняє спілкуватися рідною мовою гравцю, який народився в СРСР", що грає на руку російській пропаганді. Це чиста провокація, яка грає на руку агресору", – наголосили в Odesa Football Media Team.

Також у клубі розповіли, що зверталися до Попружного та його родини з проханням вибачитися й публічно згладити ситуацію. Але, за словами представників клубу, у відповідь почули, що "все окей" і "ніхто ні в чому не винен".

Нагадаємо, конфлікт набув розголосу після того, як у TikTok з'явилось відео, на якому юний гравець просить Селезньова говорити українською під час матчу.

Пізніше стало відомо, що 16-річного блогера "вигнали" з команди на тлі мовного скандалу.