Мілан націлився на півзахисника Валенсії

Півзахисник Валенсії Хаві Герра може найближчим часом змінити чемпіонат і переїхати до Італії.

Про це пише Джанлука Ді Марціо.

Повідовляється, що інтерес до 22-річного іспанця проявляє Мілан. "Россонері", нібито, вже зробили початкову пропозицію – 16 мільйонів євро плюс ще 4 мільйони у вигляді бонусів.

Наразі Хаві Герра перебуває в таборі молодіжної збірної Іспанії, яка бере участь у Євро-2025. До слова, іспанці вже гарантували собі вихід у чвертьфінал.

У минулому сезоні він зіграв за Валенсію 38 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами.

Трансфермаркет оцінює його у 25 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що легенда Мілана та збірної Італії Філіппо Індзагі став головним тренером Палермо.