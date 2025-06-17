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Кремінь призупинив участь у чемпіонаті України

Олег Дідух — 17 червня 2025, 15:40
Кремінь призупинив участь у чемпіонаті України
ФК Кремінь

Футбольний клуб Кремінь з міста Кременчук призупинить участь у чемпіонаті України.

Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ жива.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 клуб із Кременчука виступав у Першій лізі чемпіонату України. Кремінь посів останнє, 9 місце у групі Вибування та вилетів до Другої ліги.

Раніше повідомлялося про те, що, окрім Кременя, призупинить участь у чемпіонаті України також Ревера 1908, який виступав у Другій лізі.

Припиняють свою участь у Професійній футбольній лізі (ПФЛ) Карпати Галич, Балкани та Зв’ягель. Натомість, новими членами професійної ліги стануть Атлет (Київ), Лісне, Ребел (Київ) і Пенуел (Кривий Ріг).

Нагадаємо, Кремінь було засновано в 2003 році, через два роки отримав професійний статус.

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