Кремінь призупинив участь у чемпіонаті України

Футбольний клуб Кремінь з міста Кременчук призупинить участь у чемпіонаті України.

Про це повідомляє телеграм-канал УПЛ жива.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 клуб із Кременчука виступав у Першій лізі чемпіонату України. Кремінь посів останнє, 9 місце у групі Вибування та вилетів до Другої ліги.

Раніше повідомлялося про те, що, окрім Кременя, призупинить участь у чемпіонаті України також Ревера 1908, який виступав у Другій лізі.

Припиняють свою участь у Професійній футбольній лізі (ПФЛ) Карпати Галич, Балкани та Зв’ягель. Натомість, новими членами професійної ліги стануть Атлет (Київ), Лісне, Ребел (Київ) і Пенуел (Кривий Ріг).

Нагадаємо, Кремінь було засновано в 2003 році, через два роки отримав професійний статус.