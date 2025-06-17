Рома звільнила спортивного директора

Клуб Артема Довбика Рома припинила співпрацю зі спортивним директором команди Флораном Гізольфі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Інформація про відхід Гізольфі з Роми з’явилася вчора ввечері. Сьогодні під час пресконференції її підтвердив Клаудіо Раньєрі.

Головний кандидат на заміну Гізольфі – Фредерік Массара, який вже працював у Ромі в 2011, 2016 і 2018 – 2019 роках. Також працював у Палермо, Інтері та Мілані. У 2024 – 2025 роках обіймав посаду спортивного директора Ренна, проте нещодавно був звільнений з французького клубу.

Гізольфі працював спортивним директором Роми з літа 2024 року. Раніше обіймав аналогічні посади в Лансі та Ніцці.

Минулий сезон Рома завершила п’ятою в Серії А. По ходу компанії команда змінила трьох тренерів.

Раніше повідомлялося про інтерес Роми до форварда Фіорентини Альберта Гудмундссона.