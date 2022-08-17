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Усик у козацькому костюмі заспівав гімн Січових Стрільців на дуелі поглядів із Джошуа - ВІДЕО

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Усик у козацькому костюмі заспівав гімн Січових Стрільців на дуелі поглядів із Джошуа - ВІДЕО
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) з'явився у козацькому вбранні на пресконференції та фінальній дуелі поглядів напередодні реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Яскравий вигляд не єдине, чим вирішив порадувати українець. Відразу після закінчення споглядання у вічі супернику Усик почав співати знамениту українську пісню "Ой у лузі червона калина". Колись ця композиція була гімном Січових Стрільців, а нині вона є символом спротиву українського народу російським окупантам.

Відео

Фото

12 раундовий поєдинок між Усиком та Джошуа відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.

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