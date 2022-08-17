Джерело - Чемпіон.
Чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) з'явився у козацькому вбранні на пресконференції та фінальній дуелі поглядів напередодні реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Яскравий вигляд не єдине, чим вирішив порадувати українець. Відразу після закінчення споглядання у вічі супернику Усик почав співати знамениту українську пісню "Ой у лузі червона калина". Колись ця композиція була гімном Січових Стрільців, а нині вона є символом спротиву українського народу російським окупантам.
Відео
Фото
12 раундовий поєдинок між Усиком та Джошуа відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом. На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO, які українець у вересні минулого року відібрав у свого суперника.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua