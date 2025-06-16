Непереможного російського боксера вбили на вокзалі у Берліні

Чеченський боксер Абу Юсупов, який виступав під прапором Німеччини, був смертельно поранений на залізничній станції "Гезундбруннен" у Берліні.

Про це повідомляє Tagesspiegel.

У 36-річного спортсмена виник конфлікт з групою чоловіків, ймовірно, афганського походження. Унаслідок конфлікту один із нападників ударив боксера ножем у шию.

На місце трагедії прибули поліцейські та медики, але врятувати боксера не вдалося – він помер у лікарні від отриманих ран. Наразі триває розслідування та пошуки причетних до інциденту.

Юсупов був чемпіоном Німеччини серед юніорів і неодноразово перемагав на регіональних турнірах у Гессені. На його рахунку 10 боїв серед професіоналів, в яких він одержав 9 перемог та 1 поєдинок звів у нічию.

Всесвітня боксерська рада опублікувала офіційний некролог, у якому назвала Юсупова символом завзятості й любові до спорту.

"WBC сумує з приводу смерті Абду Юсупова. Цей непереможений чеченський боксер (9-0-1) загинув від ножового поранення в Берліні. Його історія завзятості та любові до боксу назавжди залишиться частиною нашого спорту. Уся сім'я WBC та її президент Маурісіо Сулейман висловлюють щирі співчуття родині та близьким Абду в цей важкий час", – йдеться в некролозі.

Напередодні у 89-річному віці пішов з життя один із найкращих боксерів в історії Шотландії.